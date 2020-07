Vor dem Kurhaus im Grugapark fand die erste Aktion von „Essen atmet“ bei bestem Wetter im Freien statt. Die seit drei Jahren in verschiedenen Städten in Deutschland vom Bundesverband Atem e.V. initiierte Aktion "Deutschland atmet" findet das erste Mal in der Stadt Essen statt.

Vier Teilnehmerinnen freuten sich über zwei intensive private Atemstunden beim Essener Atemtherapeuten Andreas Crüsemann. „Am ersten Sonntag habe ich mit Stammklientinnen die Atemarbeit draußen an dem neuen Ort in Verbindung mit dem abgestimmten Hygienekonzept ausprobiert und kann so für die nächsten sechs Sonntage ein optimales und vor allem sicheres Atemerlebnis anbieten.“

An jedem Sonntag in den Sommerferien bis einschließlich zum 9. August leitet der Essener Atemtherapeut und BV-Atem-Mitglied Andreas Crüsemann atemzentrierte Körper- und Bewegungsübungen im Freien an. Die Aktion findet von 15 bis 17 Uhr vor dem Kurhaus im Grugapark statt, welches Kooperationspartner der Aktion ist und bei schlechtem Wetter auch einen großen und gut belüfteten Übungsraum zur Verfügung stellen wird. Die zweistündigen Übungen sind kostenlos und bieten einen Einblick in den bewussten, zugelassenen Atem, den der zertifizierte Atemtherapeut in Form von Kursen und Workshops in der VHS Essen, im Kurhaus im Grugapark und im SWP1 am Stadtwaldplatz anleitet.

Eine spontane Teilnahme ohne Anmeldung ist bei „Essen atmet“ unter dem Vorbehalt möglich, dass einer der im Hygieneschutzkonzept zur Veranstaltung vorgesehenen Atemhocker, die mit drei Meter Abstand zueinander auf dem Kurhausvorplatz aufgestellt sind, frei ist. Ein Kommen und Gehen innerhalb der zwei Stunden ist jederzeit möglich.