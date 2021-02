Die Lutherkirche kennen Sie nicht? Wir werden das ändern. Staunen werden Sie. Denn zerstört wurde sie im Zweiten Weltkrieg. Wiederaufbau in den 60er Jahren. Mittlerweile gehörte die entweihte Kirche dem Mehrgenerationenhaus. Menschen altern, Gebäude auch. Gänsehaut, was Claus-Werner Genge, Dipl.-Finanzwirt, Vorstandsvorsitzender Wohnbau eG, verrät: „Als wir 2018 beim Notar saßen, schoss mir durch den Kopf, wir kaufen gerade eine Kirche. Wow! Eine Win-win Situation für die Essener Stadtteilentwicklung als Verbindung zwischen Altendorf und Frohnhausen…“



Hintergrund zum Kirchenkauf

Wir treffen uns mit Dr. Jasmin Janßen, Wohnbau techn. Vorstand, Frank Skrube, Dipl. Oec., Pressesprecher; Arndt Sauer, MGH-Geschäftsführer, Betreiber und Träger der KiTa in der neuen Lutherkirche. Die wunderbaren bunten alten Fenster spiegeln sich bei sonnendurchflutetem Licht an Wänden wider. Wunderbar!

Dr. Janßen und Skrube beeindrucken nicht nur mit Zahlen; sondern Tatsachen. Denn die Umbau-Planung der Kirche führte zu einem 3-geschossigen Ausbau. Im Erdgeschoss eine 4-zügige Kita, im ersten und zweiten Obergeschoss wurden jeweils sieben barrierefreie Wohn-Apartments errichtet, insgesamt befinden sich 14 Wohnungen in der Kirche. Überall wohlig warm. Fußbodenheizung.

Die Erschließung der Kirche erfolgt barrierefrei über eine Rampe und einen Aufzug. Baukosten ca. 3,4 Mio. Euro. Die Umbaumaßnahme startete Mitte 2019, aktuell erfolgen noch Restarbeiten in der Kirche sowie Arbeiten am Wohnumfeld.

Die Vermietung der 14 Apartments erfolgt in enger Abstimmung mit dem MGH über die Vermietungsgesellschaft der Wohnbau eG. Aktuell sind bis auf wenige Wohnungen alle zum 1.3.2021 vermietet.

Neugierig zur „KiTa am Bunten Grün“ mit putzigen Namen?

Jonas Milker, Erzieher KiTA und Patrick Sauer, Sozialarbeiter MGH, fächern auf: „Vier Gruppen mit 90 Kids, 2 - 6 Jahre. Die Gruppen heißen: Gänseblümchen, Knallerbsen, Pfifferlinge, Zuckerrüben. Die pädagogische Ausrichtung ist auf den Grundlagen Jesper Juul’s; Barfusskita mit dem Schwerpunkt: Tier-Naturpädagogik, Sprache, Diversität und Elternarbeit. Das Besondere am Kitastandort ist die Verknüpfung mit dem Gemeinschaftsgarten „Buntes Grün“ um Wissenstransfer zwischen allen Generationen (z.B. beim Gärtnern oder Hühnerversorgung) und naturnahe Erlebnisse im urbanen Raum zu ermöglichen.“

News zum Wohnen:

„Auf zwei Ebenen mit insgesamt 14 Apartments, 2 Gemeinschaftsküchen und großen Gemeinschaftsflächen wird ein diverses Wohnprojekt entstehen. Es soll eine Gemeinschaft gebildet werden, in der man füreinander da ist, aber auch Rückzugsmöglichkeiten hat. Jedes Apartment hat einen Balkon und Badezimmer, ist barrierefrei zugänglich. Wenige 30-40 qm-Zimmer sind noch frei. Bitte mit Kurzbeschreibung über sich an: buero@mgh-essen.org Wir suchen querfreundliche, weltoffene, tierliebe Menschen, Alter egal.“

Hereinspaziert: Ziel ist, in der Kirche das Mehrgenerationenwohnen zu leben! Voila!



