Am heutigen Sonntag, 15.03.2016, beginnt die Ausstellung in der Blumengalerie in Fröndenberg. Fröndenberg ist meine Geburtsstadt, daher habe ich mich sehr darüber gefreut, bei diesem Event dabei sein zu können.

Die Ausstellung hat das Motto Frühling-Fotos-Floristik und ist einfach erklärt: Gezeigt werden Fotos von Regina Gnass (Inhaberin der Blumengalerie), Sabrina Schorn, Ursula Kniependorf, Horst Siewert, Aliyah R Leuwen, Na-Mi Beyer, André Bornemann, Joachim von Rekowski und Margit Stapper (ich).

Zu diesen Fotos erstellten die Floristinnen Regina Gnass, Antje Thiele, Johanna Griese und Sigrid Geiz Werkstücke, die farblich und von der Gestaltung her zu den Fotos passen und diese farbenfroh und kreativ rahmen oder präsentieren helfen. FRÜHLING war die Vorgabe und sie wurde definitiv eingehalten. Das Ladenlokal strahlt in den schönsten Farben. Sonniges gelb und orange, strahlendes Grün und auch rot, rosa, weiß und lila kommen nicht zu kurz. Der Duft tut sein Weiteres. Hier kann man für einen Moment das Schreckgespenst Corona vergessen, das leider auch hier seine Spuren zeigt, denn die Ausstellung wurde im kleinen Rahmen gemacht, wo doch eigentlich geplant war, mit frischen Waffeln etc. auch vorbei gehende zum hineinspazieren zu locken.

Ich zeige hier ein paar Bilder, aber die Ausstellungsstücke sind noch eine Weile im Geschäft zu betrachten, so dass man sich gern selbst überzeugen kann. Der Frühling naht und bei dieser Ausstellung erhöht sich der Wunsch endlich draußen spazieren zu gehen, die Blumen und die Farben in der Natur zu sehen und zu erleben. Regina stellt ihr Geschäft zur Verfügung, und ich bedanke mich für die Möglichkeit auch mal etwas von meinen Arbeiten zu zeigen. Vielleicht bekommen wir nach dieser derzeit Deutschland im Griff haltenden Krise noch einmal die Möglichkeit.... denn Blumen sind immer ein schöner Gruß und Fotos von Blumen, Pflanzen und Natur sowieso.