Die Fröndenberger Schulen erhalten eine erste Teillieferung der im Rahmen der Landes- und Bundesförderung bestellten iPads.

Im Zuge der teilweisen Schulschließungen bedingt durch die Corona-Pandemie ist dem digitalen Lernen eine noch größere Bedeutung zugekommen. Das Bundesbildungsministerium hat deshalb gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz sowie dem Koalitionsausschuss ein Programm in Ergänzung zum Digitalpakt Schule verabschiedet. Durch die Zusatzvereinbarung zur Sofortausstattung in Höhe von 500 Millionen Euro soll die Teilnahme am digitalen Unterricht für Lehrer, aber auch Schüler unterstützt werden.

542 Geräte bestellt

Aus den für die Stadt Fröndenberg/Ruhr zur Verfügung stehenden Fördermitteln konnte die Stadtverwaltung insgesamt 524 mobile Endgeräte bestellen – 304 Geräte für Schüler sowie 220 Geräte für Lehrer.

Nach einer zeitlichen Lieferverzögerung bedingt durch die große Nachfrage nach mobilen Endgeräten sind die ersten der im Rahmen der Landes- und Bundesförderung bestellten iPads nun bei der Verwaltung eingetroffen. Insgesamt wurden in einer ersten Teillieferung 392 der 524 bestellten Geräte geliefert.

Die Geräte werden in den nächsten Tagen für die Nutzung in den Schulen vorbereitet und ersteingerichtet und sollen den Schulen spätestens in der elften Kalenderwoche zur Verfügung stehen.