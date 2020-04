Für Eltern und Kinder bietet die GWA-Abfallberatung aktuell einen besonderen Service an: Eltern aus dem Kreis Unna können für Ihre Kinder kostenlos das Mal- und Bastelbuch bestellen.

Bestellungen werden nur per Email entgegen genommen: Einfach die Adresse angeben und abschicken an abfallberatung@gwa-online.de Kennwort Malbuch. Das Angebot gilt bis Ende April und solange der Vorrat reicht.

Das Malbuch- und Bastelbuch ist für Kita-Kinder und Grundschüler der ersten Klasse konzipiert. Darin werden thematisch alle Abfallarten, die täglich im Haushalt, in der Schule oder im Kindergarten anfallen, behandelt: Altpapier, Altglas, Wertstoffe für die Gelbe Tonne, Bioabfälle und Restmüll. Die Kinder können die abgebildeten Abfälle ausmalen, ausschneiden und auf die passenden Abfallbehälter kleben und können so zu richtigen Abfallexperten werden. Außerdem lernen sie einige Kleinlebewesen kennen, die am Kompostierungsprozess beteiligt sind.

4000 Exemplare jedes Jahr

Jedes Jahr bestellen die Grundschulen und Kindergärten aus dem Kreis Unna etwa 4000 Mal- und Bastelbücher, die dann im Unterricht oder in der Kita zum Einsatz kommen. Da dieses Angebot aktuell nicht wahrgenommen werden kann, möchte die Abfallberatung interessierten Eltern und Kindern das Lernmaterial nach Hause schicken.

Das Mal- und Bastelbuch steht auch zum Download auf der GWA-Internetseite www.gwa-online.de zur Verfügung.