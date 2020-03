Mein Reisebricht - Jamaika



Mein Reisebericht für den Lokalkompass-

Einer unserer vielen Reisen führte uns auch nach Jamaika .

Mit der LTU flogen wir von Düsseldorf nach Montego Bay.

Dort angekommen wurden wir von Bedientesten des Hotels abgeholt .

Jamaica Jamaica

Ist ein sehr schönes Hotel mit einer großzügigen und gepflegten Anlage .

Da wir ja nicht nur Strandurlaub machen unternehmen wir , egal wo wir hinfahren ,auch Fahrten ins Landesinnere .

Die Highlights von Ocho Rios :

Fern Gully, Shaw Park Gardens ( ein hübsch angelegter privater Garten , die Wasserfälle und eine Flossfahrt auf dem Rio Grande …..

Die erste Tour unternahmen wir mit Tibon und Taigo (2 Boys aus dem Hotel) zu den

Dunn`s River Wasserfällen

. Hier kann man von unten nach oben den Wasserfall hinauf klettern . Wunderschön darauf zu steigen ,denn das Wasser ist gut temperiert .

Die nächste Fahrt führte uns entlang am Fuß der blauen Berge bis zu den



„Shaw Park Gardens „.

Hier gab es Blumen und Sträucher in allen Variationen zu bestaunen .Die Anlage war großzügig bepflanzt und auch angelegt mit kleineren Wasserfällen zu besichtigen .

Weiter ging es zur blauen Lagune . Hier konnten wir schwimmen , aber das Wasser ist eiskalt ….

Die nächste größere Tour eine



Flossfahrt auf dem Rio Grande

entlang der Nordküste gen Osten über Port Maria , Anotto Bay und Buff Bay nach Port Antonio .

In Antonio haben wir zu Mittag gegessen bevor es dann weiter ging nach Beriale. Hier mündet der Rio Grande ins offene Meer und diese zweistündige Fahrt war dort dann zu Ende.

Für uns ein besonderes Erlebnis .

Aber wie das so ist , ein Urlaub geht immer viel zu schnell vorbei , und so mussten auch wir Abschied nehmen von diesem schönen Land .

In Düsseldorf wurden wir von Freunden überrascht und abgeholt .So nahmen wir nur schöne Erinnerungen mit nach Hause .

Ein paar Fotos habe ich mal rausgesucht und einige haben auch Untertitel.