München:

Eine unendliche Geschichte.

Meine Geschichte ...



Aufi gehts:

Stadtrundfahrt in München - das heißt und hieß schon immer eine Fülle von

Eindrücken,

die sich vor allem auf imposante Bauwerke und imponierende Geschichte

beziehen .

München muss man kennen.

Im Bus:

Es sind Regentropfen die heftig an die Fenster klopfen,als es durch die

Barockreiche Landeshauptstadt geht ,die mit Großen aufzuwarten hat:

"Achtung "...Blicke nach links...!

"Achtung"...Blicke nach rechts...!

Wenn die Reiseleitung es so will....

Machen wir ....

und Staunen.

Wir sehen Isar und Deutsches Museum,den Marienplatz,dass Herz der Stadt.

Die Peterskirche ,das gotische Rathaus,den Stachus und das Hofbräuhaus,

das Olympia-Gelände ,das Haus der Kunst und natürlich den Viktualienmarkt.

Wir passieren das Siegestor, Schloss Nymphenburg und Karlsplatz,alte und

neue Pinakothek.



Genug?

Na,hau di hera,dann sama mehra-(setz dich hin,dann sind wir mehr!)

Umsteigen bitte auf eine ganz andere Schiene!

Hinein in die Faschings-Tram-das Gaudi beginnt.

Musi-durchschallt die Bahn und mit Brezeln,Radi ,Enzian und Bier sind wir auf

der sicheren Seite.

Eigentlich sind wir alle schon fix und fertig,aber der Abend wird noch zur

"Stehparty"zwischen Kunst und Kultur.

Ehrengast Horst Tappert beehrt uns.

Derrick zum anfassen.

Es ist 1990 :

Gala Abend inclusive und ein humorvoller Tappert verbringt seine Zeit mit

uns.

Uns ....

dass sind Leutchen die in einem Unternehmen so erfolgreich waren

das sie auf Reisen gehen dürfen.



Glück ?

Nein,eher harte Arbeit.

Wie es war?

Wieder einmal vom Feinsten.



Auch das noch:

Es gibt eine Videoausrüstung vom Feinsten ,wir alle waren Erfolgreich,der

erste Gratulant niemand geringeres als Horst Tappert.



Verwöhnprogramm:

Im schicken Hilton werden uns alle Wünsche von den Augen abgelesen.



Wir freuen uns:

Am anderen Tag geht es mit Derrick in die Filmstudios .

Es wird viel zu bestaunen sein.

Wir werden morgen die Dekoration von rote Erde sehen oder das Boot die

Kulisse des "Alten"und die Requisiten aus der Unendlichen Geschichte.

Geiselgasteig-Villenvorort von München,Filmstadt der Bavaria, Fabrik der

Träume.



Bavaria:

Hier drehten Meister Alfred Hitchcock,Kazan und Welles mit Topstars

wie L.Minelli,E.Taylor,S.Loren.Hier entstand das Boot der Alte

und Derrick.

Erlebnis pur und total schön dabei zu sein.



Film ab:

Wir erlebten Szenen eines unvergesslichen Tages.

Atemberaubende Stunts.

Solch ein Erlebnis.

Ein Erlebnis das

im feinen Schloss Hotel Grünwald noch einmal Revue passieren wird denn

dort werden wir zu Abend essen.

Nach Hause:

Nach Hause will niemand mehr- aber erstmals ist es ein Muss.



Gedanken:

Ob ich im nächsten Jahr noch einmal die Chance haben würde mit meinem

Unternehmen eine besondere (kostenlose)Reise zu machen?

Hongkong 1988 war ja schon unschlagbar.

Werden meine Ideen reichen?

Sie würden ....

Die MS Mozart würde mich als Gast an Bord haben und auch Frankreich

unter anderen Paris würde ich kennen lernen.

(und vieles mehr)

Ich entdeckte damals meine Reiselust.

Ach,München ....

Klar,habe 1990 mein Herz nun endgültig an München verloren.

Alle zwei Jahre ist seitdem München Programm .

Das "Drumherum "nicht so Nobel wie 1990 aber das muss auch

nicht.

Die Welt ist schön ich muss raus.

Das mein Mann mit mir zum Weltenbummler wurde ist natürlich

besonders schön.