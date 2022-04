Dorfcafé "Buntes Sofa" geht in die Osterferien

Das Dorfcafé Buntes Sofa in Ardey ist in der Zeit von Montag, den 11. April bis Dienstag, den 19. April geschlossen. Das Caféhausteam möchte auch darauf hinweisen, dass die bestehenden Coronaschutzregeln 3 G zum Schutz der ehrenamtlichen Mitarbeiter und Gäste, bis auf weiteres im Café angewendet werden. Gäste, die sich nicht an diese Schutzregeln halten möchten, bitten wir, von einem Cafébesuch Abstand zu nehmen. Die ehrenamtlichen Servicekräfte sind angehalten, die Gäste auf die Einhaltung hinzuweisen. Der Förderverein Dorfgemeinschaft Ardey wünscht allen ein frohes Osterfest.