SPD Fröndenberg spendet Fairtrade Kaffee für die Fröndenberger Tafel

Groß war die Freude bei den verantwortlichen der Fröndenberger Tafel, Kurt Potthoff und Barbara Beckmann, über die Spende der Fröndenberger SPD.

Als Konsument trifft man täglich Kaufentscheidungen, welche den Markt maßgeblich verändern. Kaffee ist eines der meist gehandelten Produkte weltweit. Es wird in den ärmsten Ländern der Welt produziert und in den reichsten Nationen getrunken. Fairtrade Kaffee sichert Kaffeebauern faire Löhne, verbessert die Arbeitsbedingungen in den Anbauregionen und stammt zu 50 % aus ökologischen Anbau.

So ist es naheliegend das die SPD der neugegründeten Fröndenberger Tafel eine große Lieferung Fairtrade Kaffee zur Verteilung übergeben hat. Die Aufbauarbeit des Tafelvereins kann sich über mangelnde Akzeptanz und Spendenbereitschaft nicht beklagen. Der SPD Geschäftsführer Gerd Schürmann und der SPD Fraktionsvorsitzende Klaus Böning konnten sich vom unermüdlichen Einsatz der ehrenamtlichen Helfer und dem notwendigen organisatorischen Aufwand ein Bild machen. Etwa achtzig Haushalte werden jede Woche mit den Spenden bedacht und vom Verein mit Lebensmitteln unterstützt.