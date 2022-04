Das Kommunale Kino lädt wieder in die Schauburg, Horster Straße 6. Am Dienstag, 5. April, 17.30 Uhr und 20 Uhr, läuft in der Reihe Autorenfilm das isländische Drama mit Fantasy-Elementen Lamb von Valdimar Jóhannsson.

Weites Land, nebelverhangene Bergketten, ein abgeschiedener Bauernhof: Inmitten der isländischen Einöde züchten Maria (Noomi Rapace) und Ingvar (Hilmir Snær Guðnason) Schafe. Das schweigsame Ehepaar führt ein einfaches, naturverbundenes Leben. Eines Tages gebärt ein Schaf ein mysteriöses Wesen, das die beiden fortan liebevoll wie ihr eigenes Kind aufziehen. Doch mit der überraschenden Ankunft von Ingvars Bruder wird das außergewöhnliche Familienglück auf die Probe gestellt. – FSK ab 16 Jahren.

FSK empfiehlt Film ab 16 Jahren

Die Freiwillige Selbstkontrolle (FSK) empfiehlt den Film ab 16 Jahren. Der Eintritt kostet 6 Euro für eine Vorstellung oder 54 Euro für die Zehner-Karte. Schüler, Studierende sowie Inhaber des GE-Passes erhalten Ermäßigungen. Hinweise zum Kinobesuch unter Coronabedingungen finden sich auf der Website der Schauburg. Weitere Informationen zum Kommunalen Kino unter www.gelsenkirchen.de/koki.