Gladbeck. Einen Laptop und eine Geldbörse entwendeten Unbekannte am Dienstag aus einem Raum einer Schule an der Roßheidestraße. Zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr griffen sie durch ein auf Kipp stehendes Fenster, öffneten dieses und nahmen im Inneren benannte Gegenstände an sich. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.