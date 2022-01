Gladbeck. Einen Schaden von ca. 1.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem an der Hermannstraße geparkten weißen BMW. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Unfallzeit: zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag.

An der Antoniusstraße beschädigte ein Unbekannter einen geparkten blauen BMW hinten rechts an der Seite und flüchtete anschließend unerkannt vom Unfallort. Die Unfallflucht ereignete sich in der Zeit von Freitagabend bis Dienstagmorgen. Der Schaden beträgt etwa 1.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.