Team; Titel; Tischtennis

Bevor es zu den nachterminierten Vereinsmeisterschaft 2021 ging, mussten die Weichen der nächsten Saison 22/23 gestellt werden. Mit etwas enttäuschenden Nachrichten, stellten die Gladbecker ihre Mannschaften zusammen. Enttäuschend, da die Nummer eins Patrick Lautenschläger, sowie die Gebrüder Mallach die kommende Saison nicht mehr ihren Schläger für den DJK TTG Gladbeck-Süd einsetzen. Damit wird der Wiederaufstieg in die Landesliga erschwert. Dennoch ist der Verein zuversichtlich alle Klassen halten zu können. Besonders im Nachwuchsbereich kann man darauf bauen, dass die J19 in der Bezirksliga oben zum Aufstieg in die NRW Liga mitmischen wird.

Hoffnung macht das junge Talent Leon Gralla, denn nach schon einem Jahr spielt er schon bei der ersten Herrenmannschaft in der Bezirksliga zusammen mit Matthias Daniel. (Aufstellung im Anhang)

Leon Gralla Meister aller Klassen

Im Nachholturnier der DJK TTG Gladbeck-Süd Vereinsmeisterschaft 21 beklagte der Verein die rege Teilnahme der Spieler. Dennoch konnte im Nachwuchsbereich zwei Klassen gebildet werden. Favorit Leon Gralla blieb sich seiner treu und räumte 2x Gold im Doppel und Einzel im Jugendbereich ab. Auch im Herrenbereich machte er den ersten Platz.

Die Platzierungen

Jungen1:

1. Leon Gralla

2. Theo Ertmer

3. Jani Richter

Jungen2

1. Jelle Berkel

2. David Lipteinik

3. David Janke

Doppel J1&J2

1. Leon Gralla/ Theo Ertmer

2. Jani Richter/ Jelle Berkel

3. David Lipteinik/ David Janke

Herren :

1. Leon Gralla

2. Nils Schöttler

3. Torsten Wilkskamp

Doppel

1. Leon Gralla/ Ronny Blüggel

2. Nils Schöttler/ Alexander Dommann

3. Torsten Wilkskamp/ Jani Richter