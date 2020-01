Am Montagmorgen hatte die CDU Uedem das Rätselraten, das nicht wirklich eines war, beendet: In einer geheimen Sitzung sprach sich der Vorstand dafür aus, wieder mit dem parteilosen Amtsinhaber Rainer Weber in das Rennen um das Bürgermeisteramt zu gehen. Am 11. März soll dieser dann in einer Mitgliederversammlung als CDU-Kandidat bestätigt werden.

VON FRANZ GEIB

Uedem. "Es gab Höhen und Tiefen, aber wir wissen, dass wir in Rainer Weber einen verlässlichen Partner haben", begründete die Vorsitzende Klara Achten diesen Schritt. Schon vor Monaten habe sich der Vorstand Gedanken darüber gemacht, wie die CDU weitermachen soll, und letztendlich sei die Entscheidung nicht schwierig gewesen, sagt die CDU-Chefin: "Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt."

Auch Fraktionschef Michael Lehmann ist von der Entscheidung überzeugt: "Wir haben mit Rainer Weber viele gute Projekte auf den Weg gebracht, man denke an ein künftiges Nahversorgungszentrum an der Bahnhofstraße, die Renovierung der Schwimmhalle, die energetische Sanierung des Rathauses und das neue Sportstätten-Konzept. Das hat uns gezeigt, dass Rainer Weber der richtige Mann ist." Ins gleiche Horn stößt auch Maria Ingenerf, die stellvertretende Bürgermeisterin: "Unser Gewerbegebiet ist gut aufgestellt, Gebäude und Wirtschaftswege sind in einem guten Zustand." Und der zweite Stellvertretende Bürgermeister Walter Kanders merkte an, dass die geringen Gebührensätze und Gewerbesteuern unter anderem für den wirtschaftlichen Erfolg in Uedem stehen.

Stillstand in Uedem

Rainer Weber bedankte sich für den Vertrauensbeweis und kündigte an, noch viel für Uedem erreichen zu wollen: "Ich bin noch lange nicht fertig." Weber sprach von einer intensiven Zeit, sowohl mit den Mitgliedern aus der Partei, für die er sich aufstellen lässt, als auch mit den Mitarbeitern in der Verwaltung: "Warum auch nicht? Ich war immer dafür einen offenen Umgang untereinander zu pflegen." Einen Stillstand, wie ihm Kritiker vorwerfen würden, weise er entschieden zurück. Gleichwohl wisse er, dass es weder in der Politik noch in der Verwaltung ohne ein zuverlässiges Team im Hintergrund funktioniere: "Ich schaffe das nicht alleine."

Zu den dringlichsten Aufgaben zählt Weber die Digitalisierung und die Personalaufstockung der Verwaltung bis 2022: "Das ist eine der größten Aufgaben überhaupt." Auch die von der Opposition kritisierte Personalpolitik kann er nicht nachvollziehen: "Die Mitarbeiter in der Verwaltung leisten enorm viel. personal ist das schwierigste Geschäft überhaupt."

1.000 Euro Pro-Kopf-Verschuldung

Auch wenn die Bürger möglicherweise in den kommenden Jahren den Gürtel enger schnallen müssten -Rainer Weber prognostiziert eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund rund 1.000 Euro statt jetzt runde 480 Euro- energetisch sei die Gemeinde gut aufgestellt: "Welche Gemeinde kann das noch von sich behaupten? Wir arbeiten schon für die Zukunft."