Die Hallenfußballgruppe von Cosmos Goch sucht neue Mitspieler.Die Gruppe trifft sich jeden Montag von 17:40 Uhr bis 20 Uhr in der Dreifachsporthalle an der Gesamtschule auf dem Leeger - Weezer - Weg.

Wer Interesse hat kann sich bei Bernd Volkmann unter Telefon 02823/9279906 melden oder einfach montags zur Sporthalle kommen.

Mitzubringen sind Hallenschuhe mit hellen Sohlen.

