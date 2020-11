Auf dem Gelände des Collegium Augustinianum Gaesdonck hat Sonntagmittag der Inhalt einer Papierpresse gebrannt. Der Grund für das Feuer istunklar. Da sie zum Zeitpunkt des Brandes nicht in Betrieb und auch nicht an eine

Stromversorgung angeschlossen war, kann ein technischer Defekt jedoch

ausgeschlossen werden. Der 20 Kubikmeter fassende Container war vollständig mit

Papier- und Kartonmüll gefüllt. Er musste teils mit einem Radlader teils per

Hand geleert werden, um den Schwelbrand vollständig löschen zu können. Hierzu

setzte die alarmierte Löschgruppe Asperden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt

Goch einen Atemschutztrupp ein. Die Arbeiten dauerten gut 1,5 Stunden.