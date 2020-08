Ein unbekannter Täter entwendete Donnerstagnacht, gegen 23.15 Uhr, einen grauen Anhänger der Marke Stema mit dem Kennzeichen KLE-XO854, der auf einem Parkplatz an der Hubert-Houben-Straße abgestellt war.Zeugen sahen noch, wie ein grauer PKW mit dem Anhänger in Richtung Marienwasserstraße flüchtete. In dem Wagen saß eine Person mit einer schwarzen Mütze am Steuer. Der Anhänger ist mit einer Plane ausgestattet, auf der der Name eines Baumarktes gedruckt ist. Hinweise zu dem Anhänger oder zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080