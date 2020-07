Im Rahmen des 10. Euregio Rhein-Waal Studentenmusikfestivals sind indiesem Sommer Pianisten aus Litauen, Belgien und den Niederlanden zu Gast

im Gocher Kastell. Insgesamt fünf Konzerte stehen auf dem Programm. Der

Eintritt ist jeweils frei.



Beginnen wird Edwin Szwajkowski aus Litauen am Donnerstag, 23. Juli, um 19 Uhr mit Werken von Mozart, Schubert und Schumann. Am Freitag,24. Juli, um 19 Uhr ist Clara Strobel aus Belgien mit Werken von

van Beethoven zu Gast. Daan Oostdam aus den Niederlanden spielt am

Dienstag, 28. Juli, um 19 Uhr Werke von Scarlatti, Chopin,

Brahms und Rachmaninoff. Am Donnerstag, 30. Juli, um 19 Uhr

konzertiert Jorian van Nee aus den Niederlanden mit Werken von Schumann,

Scrjabin und van Nee. Den Abschluss bilden Daniël Vissers und Peiyun Xue

aus den Niederlanden am Samstag,1. August, um 19 Uhr mit Werken

von Schumann, Chopin und Brahms.

Weitere Konzerte im Rahmen des 10. Euregio Rhein-WaalStudentenmusikfestivals finden in der Zeit vom 21. Juli bis 1. August in Straelen, Rees, Issum und Kalkar sowie in Doesburg, Nijmegen, Ottersum

und Ulft (NL) statt. Informationen zu allen Konzerten gibt es unter

www.musiksommer-cleve.eu.