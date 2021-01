Kulturschaffende wie Martin Lersch und seine Frau Gesine Lersch-van der Grinten haben ja immer etwas zu erzählen. Und weil beide wissen, daß die Menschen fröhliche und Mut machende Nachrichten oder Augenzwinkereien brauchen, "erfinden" sie solche Bilder wie das hier veröffentlichte. Martin Lersch: "In diesen skurrilen Pandemiezeiten suchen wir Lösungen für sinnreichendes Weiterleben. Das ist gar nicht einfach, doch versuchen können wir es stets ..." Zum Bild: Gesines Schriftzug ist eine Weiterentwicklung von Obamas YES WE CAN und Martins Kopf-Malerei ist nach einem Selbstportrait von Albrecht Dürer aus dem Jahre 1498, nachempfunden mit Mitteln des 21. Jahrhundert. Auf geht's!