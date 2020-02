Der Hohetempel des Genusses wurde am Samstag auf dem Marktplatz in Goch eröffnet. Beim 4. Gocher Street Food Frühling durfte in der Innenstadt wieder nach Herzenslust geschlemmt werden. Das Wetter war leider durchwachsen, dennoch ließen sich die Gocher nicht davon abhalten, neue Geschmacksvariationen kennenzulernen. Wer den Samstag auf dem Markt verpasst hat, hat am Sonntag nochmal die Gelegenheit bei Pulled Pork, Burger, Rippchen und verschiedenen fleischlosen Spezialitäten den Gaumen zu verwöhnen. Von 12 bis 18 Uhr öffnen die Stände, Buden und Trucks des Gocher Street Food Frühlings mit ihren köstlichen Angeboten. Der Sonntag ist in der Zeit von 13 - 18 Uhr zudem verkaufsoffen, nach oder vor einer Stärkung auf dem Marktplatz bietet sich ein gemütlicher Einkaufsbummel an. Alle Fotos: Steve