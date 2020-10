Am vergangenen Sonntag organisierte der Heimat- und Verkehrsverein Uedem einen musikalischen Gruß aus Anlass der ausgefallenen Kirmes. Der Musikverein Concordia Uedem spielte am Altenheim und später an der Grünanlage am Lohberg. Der Fanfarenzug Pfalzdorf musizierte am Kreisverkehr Pannekuk und anschließend am Tönishang. Eine Akkordeongemeinschaft um Klara Achten erfreute Gäste am Markt und auf der Schusterstraße. Überall kamen einige Anwohner aus ihren Häusern, aber nirgendwo kam es zu einer größeren Ansammlung, so dass die aktuellen Bestimmungen eingehalten wurden. Akteure und Zuhörer fanden es eine gelungene Veranstaltung.

Fotos: Steve, M. Lehmann