Zwei Workshops begleiten die Ausstellung von August Deusser im Museum Goch Im Kurs vermittelt Martin Lersch Hilfe beim Bildaufbau und erklärt Tricks und Kniffe. Foto: Museum Goch Goch. Vom 30. Juni bis 3. Juli, bietet der Illustrator Martin Lersch einen viertägigen Zeichenworkshop für Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene jeglichen Alters von 10 bis 13 an.



Goch. Im Werk von August Deusser finden sich zahlreiche gemalte Landschaften und Stadtansichten. Nach einer Zeichenphase vor den Originalen, geht es in einem zweiten Schritt mit Skizzenblock, Bleistift und Farbstiften auf die Suche nach geeigneten Motiven in der Stadt Goch. Gleichermaßen kann aber auch ein selbst gemachtes Smartphone-Bild von Goch oder der Umgebung zum Thema werden. Im Kurs vermittelt Martin Lersch Hilfe beim Bildaufbau und erklärt Tricks und Kniffe beim Zeichnen vor den Originalen.

Schreibwerkstatt für alle ab zwölf Jahren

Im zweiten Workshop vom 4. bis 6. August, jeweils von 10 bis 13 Uhr wird ein eine Schreibwerkstatt für das gemischte Alter von 12 Jahren bis ins hohe Alter angeboten. Vor den Originalen geht es im Kopf in die Bilderwelt von August Deusser auf Reisen und auf die Suche nach der Geschichte im Bild. Vielleicht kennt man einen ähnlichen Ort oder träumt sich in die landschaftlichen Idyllen. Mit Phantasie, Stift und Papier geht es auf Bilder- und Geschichtenreise. Man braucht keine Angst vor dem leeren Blatt und der unfertigen Geschichte zu haben, die Literaturwissenschaftlerin Renate Schmitz-Gebel, unterstützt wirkungsvoll mit Tipps und steht hilfreich zur Seite, wenn man selbst die Autorenschaft entdeckt. Erfrischend leicht werden die Ideen aufs Papier sprudeln, die beim Betrachten der Gemälde entstehen.

Erfrischend leichte Ideen auf Papier

Der Kursbeitrag beträgt jeweils 15 Euro für die mehrtägigen Workshops und beinhaltet damit auch das benötigte Material sowie den Eintritt in die Ausstellung. Eine Anmeldung im Museum Goch ist für den Kurs allerdings erforderlich: Wahlweise unter museum@goch.de oder 02823/970811.