UEDEM. Die CDU-Fraktion Uedem beantragt, dass der Haupt- und Finanzausschuss, der die Entscheidungsbefugnisse des Rates per Delegation gemäß § 60 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land (GO NRW) übertragen bekommen hat, im Rahmen der Beratung des Haushaltsentwurfes 2021 die Anschaffung einer Glocke für die Friedhofshalle Uedem beschließen möge.

"Mit Unterstützung der drei Kirchengemeinden Uedems und des Heimatvereines Uedem soll an der Friedhofshalle Uedem eine Glocke installiert werden", heißt es in der Begründung der CDU.

"Beim Verlassen des Leichnams aus der Friedhofshalle soll mit Glockengeläut die Trauergemeinde auf den letzten Gang des Verstorbenen zur Grabstelle auf dem Friedhof begleitet werden. Vorgesehen ist, dass die Glocke durch Spenden von den drei Kirchengemeinden, dem Heimatverkehrsverein Uedem, Firmen und Bürgern zusammengetragen wird. Die Gemeinde Uedem übernimmt den verbleibenden Teil für die Anschaffung der Glocke.

Für die Installation der Glocke ist der Bau eines Glockenturmes notwendig. Die Gemeinde Uedem sorgt als Eigentümer des Grundstückes und der Friedhofshalle für die Aufstellung des Glockenturmes. Glocke und Glockenstuhl sollen etwa 15.000 Euro kosten. Weitere Kosten fallen durch die Erstellung eines Fundamentes, Statik und Bauantrag sowie die Aufstellung an."

Die CDU-Fraktion schlägt vor, einen Haushaltsansatz für die Anschaffung einer Glocke für die Friedhofshalle Uedem in Höhe von 20.000 Euro zu veranschlagen sowie eine Einzahlungsposition für Spenden Dritter von 10.000 Euro.