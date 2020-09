Es war ein Desaster, welches sich am Sonntag in Weeze abspielte: Zwar konnte die CDU bei der Kommunalwahl 2020 mit 49,26 Prozent wieder deutlich die Stimmen für sich vereinigen, doch bei der Bürgermeisterwahl gab es für deren Kandidaten Guido Gleißner eine derbe Klatsche: Mit knapp 80 Prozent fuhr dessen Mitbewerber, der parteilose Georg Koenen, quasi aus dem Stand ein Rekordergebnis ein und wird nun künftig das Rathaus leiten.

Weeze. Konsequenzen waren in Weeze nach der Kommunalwahl aufgrund des desaströsen Ergebnisses zu erwarten, und die folgten prompt: In einer Erklärung äußerte sich am Dienstagmorgen der abgeschlagene CDU-Kandidat und -Fraktionschef zu den Ereignissen am Wahltag: "Am vergangenen Sonntag habe ich die Bürgermeisterwahl in Weeze sehr deutlich verloren. Ich habe dem Gewinner gratuliert und ihm ein goldenes Händchen gewünscht, um unsere Gemeinde erfolgreich zu führen. Ich bin zum Verbleib meiner Kandidatur in diesem Rennen überredet worden. Im Nachgang ist man bekanntlich immer schlauer."

Wie Guido Gleißner im weiteren Verlauf beschreibt, hätten ihm am Montag der Parteivorsitzende (Max von Elverfeldt) und amtierende Bürgermeister (Ulrich Francken) mitgeteilt, dass er nach dieser Niederlage als Fraktionsvorsitzender nicht mehr tragbar sei. Am gleichen Abend hätten die Wahlkreiskandidaten in einer kurzfristig einberufenen Sitzung über seine Person abgestimmt, hier hätten nur zwei Teilnehmer für Guido Gleißner gestimmt. "Man hat nicht einmal die neue konstituierende Sitzung einer neuen Fraktion abgewartet. Persönlich bin ich nach 21 Jahren im Dienst der CDU Weeze erschüttert über dieses Vorgehen und bedauere diese Entwicklung zutiefst."