In der Haupt- und Finanzausschuss-Sitzung im Rat der Gemeinde Uedem wurde auch über den Bürgerbus diskutiert. Die FDP-Fraktion hatte beantragt, dass die Mittel für die Ersatzanschaffung des Bürgerbusses gesperrt werden bis über die Zukunft des Bürgerbusses entschieden ist. Nachdem die Verwaltung darlegen konnte, dass die Fahrgastzahlen nach Rückgängen zwischen 2014 und 2017 in den beiden Folgejahren wieder anstiegen und in 2020 nur Corona-bedingt keine Fahrten möglich waren, zog die FDP ihren Antrag zurück. Der Haupt- und Finanzausschuss sprach sich anschließend für eine Weiterführung des ÖPNV-Angebots des ÖPNV-Angebot, für die älteren MitbürgerInnen und Schüler aus.