Gute Nachricht für den Einzelhandel, gute Nachricht auch für Goch hilft: Ab Montag darf das Team um Sascha Ruelfs wieder Kunden an seinem Standort Heiligenweg 35 in Goch begrüßen. Bis zu 3 Kunden dürfen gleichzeitig eingelassen werden. Voraussetzung dafür ist ein verbindlicher Termin. Der kann mit Sascha Ruelfs unter der Mobilnummer 0175/348 9996 persönlich oder per Whats App beziehungsweise Telegram vereinbart werden.