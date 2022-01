Nachdem ein 53-Jähriger am Mittwoch, 12. Januar, in der Badstraße auf allen Vieren auf der Fahrbahn kroch, nahm ihn die Polizei zum eigenen Schutz in Gewahrsam.

Gegen 17 Uhr hatten mehrere Passanten die Polizei verständigt. Die Beamten trafen den Mann an, der in der Zwischenzeit auf dem Kreisverkehr lag. Bereits bei der Ansprache durch die Einsatzkräfte wurde deutlich, dass der 53-Jährige stark nach Alkohol roch. Er hatte eine verwaschene Aussprache und auch im Sitzen war es ihm kaum möglich, sein Gleichgewicht zu halten. Ein Atemalkoholtestgerät zeigte über 1 Promille an. Im Beisein der Beamten versuchte der Mann mehrmals aufzustehen, kippte jedoch jedes Mal fast auf die Fahrbahn der angrenzenden Straße und setzte sich wieder auf den Kreisverkehr. Die Polizisten nahmen ihn zum eigenen Schutz sowie zur Ausnüchterung in Gewahrsam.