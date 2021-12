Ab sofort können Jugendliche ab zwölf Jahren eine Boosterimpfung gegen das Coronavirus mit Biontech frühestens drei Monate nach der Grundimmunisierung erhalten.

Das hat das Bundesgesundheitsministerium (BMG) nun festgelegt. Bei einer Boosterimpfung von zwölf- bis 15-Jährigen ist neben dem ärztlichen Aufklärungsgespräch vor Ort die Einwilligung der Sorgeberechtigten notwendig. Die Unterlagen finden Interessierte auf www.hagen.de unter dem Menüpunkt Impfmöglichkeiten.

Impfmöglichkeiten in Hagen



Das Impfzentrum in der Stadthalle, Wasserloses Tal 2, bietet zwischen Sonntag, 2. Januar 2022, und Donnerstag, 6. Januar 2022, zahlreiche Impftermine an. Das Impfangebot im Impfzentrum ist mit oder ohne vorherige Terminbuchung möglich. Auf der Internetseite www.terminland.de können Interessierte Termine im Impfzentrum in der Stadthalle oder auch in dem privaten Impfzentrum, Rohrstraße 17, buchen.