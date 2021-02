Ein 17-Jähriger ist am Donnerstagabend, 25. Februar, von einem Hagener grundlos auf offener Straße mit einem Gürtel geschlagen worden.

Der Jugendliche hielt sich zusammen mit einem Bekannten gegen 21.15 Uhr in der Alleestraße auf. Hierbei fiel beiden bereits ein Mann auf, der mit seinem Gürtel gegen mehrere Laternen schlug. Nach Angaben des 17-Jährigen sei dieser dann im Bereich der Einmündung Alleestraße / Friedensstraße plötzlich und ohne ersichtlichen Grund auf ihn zugekommen und habe ihn mit seinem Gürtel geschlagen.

Dabei verletzte sich der Jugendliche leicht. Im Anschluss flüchtete der Täter. Alarmierte Polizeistreifen konnten den 28-jährigen Täter in Tatortnähe antreffen. Zur Tat machte er keinen Angaben und wurde zur Verhinderung von weiteren Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. Zudem zeigten ihn die Beamten wegen gefährlicher Körperverletzung an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.