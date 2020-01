Bus brennt in Hagener Innenstadt

Ein Bus der im Auftrag der Hagener Straßenbahn AG fährt fing direkt in der Hagener Innenstadt Feuer. Der Busfahrer bemerkte den Brand hielt direkt an und forderte die Fahrgäste auf den Bus zu verlassen. Danach brannte der Bus in vollem Ausmaß. Die Feuerwehr löschte den Brand soweit wie möglich. Der Bus brannte bis zur Mitte komplett aus.