Eine verdächtige chemische Substanz im Pathologischen Institut am Allgemeinen Krankenhaus in Hagen sorgte am Dienstag, 4. Februar, für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz.



Gegen 13.40 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter des Pathologischen Instituts über Notruf bei der Polizei Hagen und teilte mit, dass eine chemischen Substanz in den Räumlichkeiten der Pathologie gefahrenverdächtig sei. Bei der verdächtigen Chemikalie, Pikrin, kann im Falle einer Überlagerung eine Gefahrensituation entstehen.

Landeskriminalamt hinzugerufen

Da in diesem Fall auch eine Umsetzung des Stoffes nicht ausgeschlossen werden kann, wurden Spezialisten des Landeskriminalamtes NRW hinzugerufen. Diese nahmen den Stoff vor Ort in Augenschein und neutralisierten die Chemikalie und bereiteten sie so für eine fachgerechte Entsorgung vor. Neben der Polizei war auch die Hagener Berufsfeuerwehr vor Ort.