Unbekannte brachen in einem Zeitraum von Freitag, 29. Januar 22 Uhr bis Montag 1. Februar 5.50 Uhr in eine Firma in der Grüntaler Straße ein.

Ein Mitarbeiter bemerkte am Montagmorgen den Aufbruch von zwei Getränkeautomaten. Auf Nachschau stellte er dann fest, dass zudem die Scheibe eines Fensters beschädigt war. Die unbekannten Täter hatten nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Fenster eingeworfen und die Getränkeautomaten aufgehebelt, um anschließend die darin befindlichen Geldkassetten zu entnehmen. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben könne, sich unter der Tel. 02331/9862066 zu melden.