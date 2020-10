Am Dienstag (13. Oktober) gelang es gegen 0.35 Uhr nach einemZeugenhinweis einen Tatverdächtigen in der Altenhagener Straße festzunehmen.



Eine Zeugin meldete einen Mann, welcher augenscheinlich an einem Geldautomatenmanipulierte. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife war dieser jedoch

nicht mehr vor Ort. Aufgrund der Personenbeschreibung gelang es den Polizisten

jedoch den 27-Jährigen samt Tatmitteln im Nahbereich anzutreffen. Da dieser

derzeit über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, nahmen ihn die

Polizeibeamten fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

Aufgrund aktueller Erkenntnisse besteht der Verdacht, dass der Mann in derVergangenheit bereits durch mehrere gleichgelagerte Taten aufgefallen ist. Er

wird am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt.