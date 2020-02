Die Feuerwehr Hagen nimmt in diesem Jahr erstmals an der Aktion „Twittergewitter“ auf dem Kurznachrichtendienst Twitter teil, die anlässlich des europäischen Notruftags am Dienstag, 11. Februar, stattfindet und an der sich deutschlandweit zahlreiche Berufsfeuerwehren beteiligen.



Die Feuerwehr Hagen berichtet 24 Stunden lang unter dem Hashtag #Hagen112 über alle Einsätze der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Darüber hinaus gibt es interessante Einblicke in den Alltag eines Feuerwehrmanns, wichtige Hinweise zum richtigen Absetzen eines Notrufs sowie Informationen über Einstiegsmöglichkeiten bei der Berufsfeuerwehr.

Auf den Notruf aufmerksam machen

Während der Aktion posten die Berufsfeuerwehren in Deutschland unter dem gemeinsamen Twitter-Hashtag #112live von 8 bis 20 Uhr ihre Einsätze und wollen gleichzeitig auf den in ganz Europa gültigen Notruf 112 aufmerksam machen.