Im Zeitraum zwischen dem 31. Mai und 4. August 2020 ist es auf dem Gelände einer ehemaligen Eisenfirma in der Straße "In der Geweke" in Haspe zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls gekommen.



Unbekannte Täter gelangten auf das Gelände und entwendeten zwei Transformatoren mit einem Gewicht von jeweils rund vier Tonnen. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Diebesgutes geht die Kriminalpolizei davon aus, dass zum Abtransport mehrere Personen notwendig waren und ein größerer LKW eingesetzt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat im oben angegebenen Zeitraum ungewöhnliche Feststellungen im Bereich der Firma gemacht? Wem sind in den vergangenen Wochen Transformatoren in der Größenordnung zum Kauf angeboten worden?

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Hagen werden unter der Tel. 02331 - 96 2066 erbeten.