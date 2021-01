Ein unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte am Donnerstag, 28. Januar eine Ampelanlage in der Fleyerstraße.



Ein Zeuge beobachtete gegen 9 Uhr den Unfall, wobei ein Lkw-Fahrer im Vorbeifahren eine Ampelanlage beschädigte. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Gneisenaustraße fort. Bei dem Lkw habe es sich nach Angaben des Zeugen um ein 12,5 Tonnen Fahrzeug mit blauer Plane und männlichem Fahrer gehandelt.

Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen,

die Hinweise auf einen Verursacher geben können, sich unter der Tel. 02331/9862066 zu melden.