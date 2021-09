HAGEN. Zwischen Montagabend dem 6. September und Dienstagmorgen

dem 7. September versuchten Unbekannte in einen Kindergarten in der Straße Im Weinhof in Hohenlimburg einzubrechen. Eine 46-Jährige bemerkte Dienstagmorgen Hebelmarken an zwei Türen sowie Beschädigungen an Fenstern. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen gesucht



Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter der Tel. 02331 - 9862066 zu melden.