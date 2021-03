44 Jahre lang waren zwei Dienststellen des Polizeipräsidiums Dortmund zu Gast im Hagener Polizeipräsidium an der Hoheleye. Aufgrund der bevorstehenden Kernsanierung der Hagener Liegenschaft war es auch für die Dienststellen der Direktion Verkehr der Dortmunder Polizei an der Zeit, sich eine neue Heimat zu suchen.



Das Verkehrskommissariat 2 siedelte nach Holzwickede um, während das Verkehrskommissariat 3 im Präsidium an der Markgrafenstraße 102 in Dortmund sein neues Zuhause fand. Coronabedingt gab es erst jetzt das offizielle Abschiedsgeschenk an die Hagener Polizei. Der Leiter der Direktion Verkehr und stellvertretender Dortmunder Polizeipräsident Ralf Ziegler übergab das "alte" Türschild an die stellvertretende Behördenleiterin Nicole Heiden des Polizeipräsidiums Hagen. Begleitet wurde er dabei vom stellvertretenden Leiter des Verkehrskommissariats 2 Volker Schultebraucks. Auf das Türschild hatten die Dortmunder Kollegen nun ein dickes Dankeschön für die letzten 44 Jahre aufgedruckt.

Über dieses besondere Geschenk freute sich neben Regierungsdirektorin Heiden auch der Hagener Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz und kommissarischer Leiter der dortigen Direktion Verkehr, Hubert Luhmann, der in seiner dienstlichen Laufbahn selbst viele Jahre beim Polizeipräsidium Dortmund tätig war. "Wir freuen uns über diese schöne Geste und das Türschild wird hier bei uns im Polizeipräsidium Hagen einen Ehrenplatz erhalten", so die stellvertretende Polizeipräsidentin Nicole Heiden.