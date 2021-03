Marianne unterwegs in Dahl

Freibier für die Bäume von Kuhweide

Dahl ist ein recht schöner Stadtteil. Hier befindet sich auch die Vormann Brauerei - erstmals nachweislich erwähnt im Jahre 1718, seit 1882 am heutigen Standort und im Jahr 2011 von Grund auf modernisiert. Bevor uns Corona heimsuchte, konnte man die Brauerei auch besichtigen. Hoffentlich bald wieder...

Bedingt durch Corona ist der Absatz des gebrauten Bieres dramatisch eingebrochen.

Um das Bier nicht wegzuschütten, wie es das „Füchschen“ in Düsseldorf machen musste, hat die Vormann Brauerei in Hagen-Dahl aus der Not eine Tugend gemacht.

Im regenarmen Sommer wurden mit dem fast abgelaufenen Bier die Weihnachtsbäume gedüngt. Ähnlich wie mit Guinness in Irland.

Von einem Teil des Bieres wurde jetzt Schnapps gebrannt.