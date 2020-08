Das gab es bisher noch nicht: Beim ersten digitalen Campusfest der FernUniversität in Hagen können alle 76.000 Studierenden im Livestream auf dem Campus feiern.

Für die Band Beatpakk ist es das erste digitale Campusfest, bei dem sie jemals aufgetreten ist – genauso ist es für die FernUniversität in Hagen das erste digitale Live-Event dieser Größenordnung. Die Party am Freitag, 28. August, ist wohl die erste, bei der alle 76.000 Studierenden gemeinsam feiern können. „Theoretisch können sie das natürlich sonst auch bei uns auf dem Campus“, sagt FernUni-Marketingchef Patric Albrecht mit einem Augenzwinkern, „aber dazu hätten sie in den Jahren davor alle nach Hagen kommen müssen.“

[/text_ohne] Corona erfordert es: Diesmal bringt die FernUniversität das abwechslungsreiche Programm zu ihrem Publikum nach Hause – wie sonst die Online-Vorlesungen für die Studierenden. Das Campusfest kommt in diesem Jahr auf den Laptop in den Garten, das Tablet am Küchentisch oder auf das Smart-TV ins Wohnzimmer.

Sieg der TV-Staffel "Popstars" in Hagen

Topact ist die Band Beatpakk, die vom Lockdown im März während des Erholungsurlaubs in Los Angeles überrascht wurde. „Wir haben mit Glück noch den letzten Flieger nach Hause bekommen und sind seitdem nicht mehr aufgetreten“, sagt Sänger Sascha Salvati. Zusammen mit Sängerin Tialda van Slogteren hat er 2007 die Fernsehsendung Popstars gewonnen.

In der jetzigen Formation spielt Beatpakk klassischen Soul und aktuelle Pophits. Mit virtuellen Wohnzimmerkonzerten über Instagram haben die Live-Musiker den Kontakt zu ihren Fans in den vergangenen Monaten aufrechterhalten. Doch bei einem digitalen Campusfest rocken auch sie zum ersten Mal. „Wir freuen uns wirklich sehr darauf“, sagt Sängerin Tialda „und sind super gespannt, wie die virtuelle Party ankommt.“

Ü-Wagen überträgt Campusfest



Für die richtige Konzertatmosphäre soll der große Seminarraum der FernUni sorgen, in dem sonst Podiumsdiskussionen und Vorträge stattfinden. Helle Scheinwerfer strahlen die Bühne an, zarter Nebel füllt blaue und gelbe Lichtkegel aus. Mit fünf Kameras gleichzeitig fängt das Team „Digitale Medien Services“ die Show ein. Seit Wochen koordiniert es zusammen mit dem Veranstaltungsmanagement die Vorbereitungen rund um die Aufnahmen für den Livestream. „Das digitale Campusfest wird für uns natürlich ebenfalls spannend“, sagt Abteilungsleiter Axel Nattland, der mit seinem Team normalerweise Konzepte für digitale Lehre entwickelt und Lernmaterialen für Online-Vorlesungen erstellt.

Ein Ü-Wagen auf dem Roten Platz wird auch für ihn ein ungewohntes Bild sein. Dort sollen am 28. August die vielen kleinen und großen Programmpunkte gebündelt und gesendet werden. Dazu gehören der Auftritt des Trio Rockato mit FernUni-Professor Alfred Endres als Frontmann auf der Dachterrasse oder profundes Halbwissen des Hagener Comedian Friedel Hiersenkötter aus dem Video-Studio der FernUni.

Radio-Hagen-Moderator Robin Hiermer begleitet das Publikum bei der Reise über den Campus. Zu Beginn wird er dort auch Rektorin Ada Pellert treffen. Es geht weiter zu einem Buchclub-Konzert mit der Band Karamba in die Universitätsbibliothek und sogar über die Grenzen des Campus hinaus. Aus dem Regionalzentrum Coesfeld schalten sich die Band Maries Heartbreak Orchestra als Sieger eines Kreativ-Wettbewerbs zu, den die FernUni unter ihren Studierenden gestartet hatte. Mit einem kreativen DJ schließt das Programm: DJ Lukas Bölker hatte zusammen mit seinem Bruder in Dortmund professionelle Balkon-Konzerte organisiert, um für positive Momente während der Corona-Krise zu sorgen.

Das erste digitale Campusfest an der FernUniversität beginnt am 28. August um 18 Uhr. Der Link zum Livestream und zu weiteren Infos lautet www.fernuni.de/campusfest.