Coronawahn von H.-Jürgen Quass-Meurer

Corona hatte erst China, hier Wuhan im Griff,

hier sterben bereits 1000 Tote, wie auf nem sinkenden Schiff,

Alle anderen in der Welt, hielten es für Hysterie,

glaubten sie doch - uns betrifft so Etwas nie.

Meinten sie den SARS-Covid 19 Virus

Sei für sie nur unsinniger Stuss,

andere wieder zogen sich in ihren Behausungen zurück,

überlebt haben es fast Alle, selbst die Skeptiker zum Glück.

Desinfektion reicht meinte Donald Trump – der Idiot,

Dadurch waren allein in USA über 100 000 Amerikaner tot.

Dann empfahl er; sich Desinfektion als Spritze zu geben,

wie man hört sind selbst dadurch einige nicht mehr am Leben.

dann kam Corona, das macht leider Sinn –

durchs Fliegen auch nach Europa hin.

Inzwischen ist Corona selbst Italien sehr nah,

plötzlich sind hier mehr Menschen als in China nicht mehr da!

In ganz Europa hört man ein großes Ach;

Denn Corona legt in Europa nun auch die Wirtschaft flach.

Auch mit Kultur ist`s nun vorbei –

manch Deutschem sogar einerlei!

Inzwischen in Europa viele Corona hassen,

gespenstisch leer sind überall die Straßen.

Das gesamte Leben kommt quasi zum Erliegen –

nicht einmal Klopapier ist nun zu kriegen!

Die Deutschen hamstern wie verrückt,

alles mit Vorratsdosen sich bestückt!

Der Egoismus rückt bei Manchen an erster Stelle,

Jeder denkt: wann hört sie endlich auf - diese Corona-Welle.

Während die Schüler sich freuen, dürfen sie die Schule schwänzen,

kommen die Pfleger in den Hospitälern an ihre Grenzen.

Die Virologen wissen nicht mehr ein und aus,

gemahnt wird; bitte bleibt zu Haus -

sonst bekommen wir Corona nie hier raus.

Einige aber hielten sich nicht an so manche Verbote,

dachten sie, es sei wohl eher eine Zote.

Sie verstanden in Manchem nicht den Sinn,

gingen sogar auf Corona-Partys hin.

Leider hatte Corona es letztlich geschafft – und hat über tausend Deutsche hingerafft.

Inzwischen hält der Coronawahn schon länger an,

schön ist es; dass man sagen kann:

nehmt einfach das Anti-Impfmittel her,

vielleicht spricht von Corona bald niemand mehr?

Bei Coronaimpf-Gegnern wird es wichtig,

nur dieser Impf-Weg der ist richtig!

Nur so wird vorbei der Coronawahn,

Jeder kann, wohin er will, in den Urlaub fahren.

Man legt, hoffentlich Corona bald Ad acta,

zeigte währenddessen so mancher seinen wahren Charakter.

H.-Jürgen Quass-Meurer