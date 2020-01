Sie haben Mühe, diese kleingedruckte Schrift zu lesen? Die Sprechstundenhilfe muss nicht mehr nach Ihrem Namen fragen? Und Sex gehört zu den schönsten Erinnerungen Ihres Lebens? Keine Angst, Sie sind nicht allein! In Peter Vollmer finden Sie einen verständnisvollen Begleiter für diese Lebensphase. Was immer Sie im Alltag piesackt oder quält – hier werden Sie es wiedererkennen und herzhaft darüber lachen können.

Inzwischen selbst ein Mann mit H-Kennzeichen, berichtet Vollmer von seinen einschlägigen Erfahrungen: Das erste Mal beim Hörgeräte-Akustiker. Das Liebäugeln mit der Schönheits-OP. Und der Traum, den großen Durchbruch doch noch zu schaffen – als Casting-Kandidat bei „Deutschland sucht den Grauen Star“. Vor allem aber hat er eine gute Nachricht: Auch in der zweiten Lebenshälfte kann die Post abgehen. Denn man kennt jetzt das Rezept für größtmögliches Vergnügen: Alles machen, was der Arzt verboten hat! Ob dies dann wirklich die „besten Jahre“ sind – das wird sich noch herausstellen. Peter Vollmer wird aber in jedem Fall alles daran setzen, dass Sie einen Ihrer besten Abende erleben. Versprochen!

Mit seinem neuen Live-Programm "Es gibt ein Leben über 50!" gastiert Kabarettist Peter Vollmer am 10. Januar um 20 Uhr im Werkhof Hohenlimburg, Herrenstraße 17.

Mit im Gepäck hat er sein aktuelles Buch "Wer den inneren Schweinehund besiegen will, muss die Sau rauslassen".

Kartenreservierung werden unter Tel. 02334-929190 entgegen genommen oder sind auf www.proticket.biz bestellbar. Der Eintrittspreis beträgt an der Abendkasse 18 Euro, im Vorverkauf 15 Euro zzgl. VKK Gebühren.