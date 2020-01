Die magische 12 – Sie singen, sie tanzen, sie begeistern und sie engagieren sich seit Jahren für Familien mit todkranken Kindern. Frederic Chopin komponierte zwölf Etüden, Claude Debussy schuf zwölf Préludes – eine kleine Würdigung daran, dass die Oktave in zwölf gleich große Abstände unterteilt ist. Zwölf internationale Topsänger, zwölf einzigartige Stimmen sind nunmehr zwölf Jahre auf Tournee – das wiederum ist eine Würdigung an den musikalischen Geschmack ihres Publikums. Mehr als 1.000.000 Zuschauer in 13 Ländern sahen in den vergangenen Jahren die Shows dieser Ausnahmetalente. In Norwegen, Südkorea Spanien oder auch Japan wurden THE 12 TENORS umjubelt. Jetzt kommen die renommierten Sänger nach Hagen.

Am Freitag, 17. Januar 2020, ist es um 20 Uhr in der Stadthalle Hagen soweit. Nur noch einige wenige Restkarten sind unter www.12-tenors.com erhältlich. Die Jubiläumstour der „THE 12 TENORS“ verspricht einen wahrlich klangvollen Abend! THE 12 TENORS werden gemeinsam mit ihrem Publikum eine Show der Extraklasse feiern. Ein neues Bühnenbild, neue Songs – alles in bewährter höchster Qualität!

Auf über 250 Tourterminen sammelten sie zudem für todkranke Kinder. Mehr als 120.000 Euro haben sie in den letzten zwei Tourneejahren an die Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung (DKFS) übergeben können. Damit wurden beispielsweise ambulante Kinderhospizdienste und stationäre Kinderhospize in ganz Deutschland gefördert.

Musikalisch kann sich das Publikum auf Arrangements der bekanntesten klassischen Arien und Operetten aller Zeiten freuen: Von Balladen, die zu Welthits wurden bis hin zu Rock- und Pophymnen, die Geschichte schrieben! Von einer hochkarätigen Band begleitet und umrahmt von einer spektakulären Lichtshow fasziniert das stimmgewaltige Ensemble sein Publikum. Ihre Interpretationen von Welthits wie Puccinis „Nessun Dorma“, Leonard Cohens „Hallelujah“ oder ihre Tribute an die Beatles und Queen in Form einzigartiger Medleys, zeigen das breite Spektrum der THE 12 TENORS und lassen ihr Publikum berühmte Lieder in einzigartigem Klanggewand erleben! So umfangreich wie ihr Repertoire ist auch die stimmliche und persönliche Vielfalt, die mehr als einem Jahrzehnt ihre Einzigartigkeit ausmacht.

So unterstützen THE 12 TENORS auch in diesem Jahr erneut die gemeinnützige Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung (DKFS). Weitere Informationen und Tickets:www.12-tenors.com - Informationen und Spendenkonto unter: www.DKFS-hilft.de