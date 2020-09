Im Rahmen der Sommerhut-Konzertreihe im Hohenlimburger Werkhof gibt das Duo "Polly & Tom" am Samstag, 19. September, um 20 Uhr irische Klänge auf dem Hof zum Besten. Was kann das wohl geben, wenn da ein jemand mit Gitarre auf der Straße steht, Musik macht und sich ein zweiter jemand einfach mal dazu stellt und mitmacht? Manchmal passt es einfach und in diesem Fall wurde daraus Polly and Tom on Shepherd's road.

Straßenmusiker mit amerikanisch/deutschen Wurzeln und so ist auch ihre Musik. Handmade Irish folk and Country. Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum.