Die Kinder des Kindergottesdienstes der Evangelischen Kirchengemeinde Vorhalle haben sich auf die Spuren von Luther begeben.



Zusammen feierten Sie seinen Geburtstag, erlebten das Gewitter bei Stotternheim und halfen ihm Thesen gegen den Ablass an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg zu nageln. Nach der Hochzeitsfeier mit Katharina von Bora, wo es leckere Süßigkeiten zur Stärkung gab, wurde auf dem Friedhof auch Luthers Tod betrauert.

Begleitet wurden die Kinder von Luther höchstpersönlich. „Schön zu beobachten waren die verwunderten Gesichter einiger Vorhaller, als Luther auf einer Sackkarre an Ihnen vorbei zog“, so Pfarrerin Frauke Hayungs. Eigentlich findet der Kindergottesdienst immer im Evangelischen Gemeindehaus statt. „Dass daraus nun diese Schnitzeljagd wurde, hatten die Kinder der COVID19 Pandemie zu verdanken. Ideen wachsen manchmal eben besonders gut in widrigen Umständen."