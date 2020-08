In der Max-Reger-Musikschule, Dödterstraße 10, können zum Beginn des neuen Schuljahres die meisten Unterrichts- und Ensemblefächer wieder stattfinden.



Da weiterhin strenge Abstandsregeln gelten, werden die Teilnehmerzahlen bei Gruppenangeboten und Unterrichtsfächern wie Gesang und Blasinstrumente an die Raumgröße angepasst. Auf dem Weg zum Unterrichtsraum ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ebenso wie die Handdesinfektion an der Eingangstür verpflichtend. Die Teilnehmer verlassen das Gebäude nach dem Kurs bitte über den Seitenausgang. Weitere Informationen erhalten Interessierte und Teilnehmer bei dem zuständigen Gruppen- beziehungsweise Ensembleleitern.

Der Unterricht in den externen Unterrichtsgebäuden, wie beispielsweise städtischen Schulen, ist bis voraussichtlich Anfang September leider nicht möglich. Die strengen Vorgaben in Hinblick auf die Zusammensetzung von Schülergruppen und der erhöhte Desinfektions- und Reinigungsaufwand können aktuell nicht erfüllt werden. Die Gebühren für ausgefallene Unterrichtsstunden werden im Rahmen der Gebührensatzung erstattet. Die Musikschule bittet um Verständnis, dass sich die Rückzahlung durch die angespannte Personalsituation verzögern kann.