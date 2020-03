Das siebte Sinfoniekonzert des Philharmonischen Orchesters Hagen findet am Dienstag, 10. März, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Hagen statt.



In diesem Konzert unter der Leitung von Generalmusikdirektor Joseph Trafton erklingen Kompositionen von skandinavischen Nationalhelden wie Edvard Griegs und Jean Sibelius. Als Solist gastiert der international gefragte Harfenist Andreas Mildner.

Parallel zur Einführung für Erwachsene um 18.45 Uhr (Kleiner Saal, Eintritt frei) wird unter dem Titel „Sinfonikus“ von den Musikpädagogen Magdalena Rozanska und Jörg Lopper auch eine interaktive Einführung für acht- bis 12-Jährige im Sinfonium angeboten, in welcher die jungen Besucher auf spielerische Weise gemeinsam musikalische Meisterwerke entdecken können.

Der Eintritt beträgt 12 Euro (ermäßigt sechs Euro) und beinhaltet die Teilnahme am „Sinfonikus“ sowie den Besuch des Konzertes. Karten an der Theaterkasse, unter Tel. 02331-2073218 oder www.theaterhagen.de.