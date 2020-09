„Man ist das schwul!“ „Manche Menschen sind gleicher als andere!“ " Du bist voll behindert" „Ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber…“ . Diese Sätze sind tägliche Begleiter, ob beim Einkaufen oder auf dem Schulhof, ständig ist man umgeben von Äußerungen, die wir nicht mehr unkommentiert im Raum stehen lassen möchten.



Deshalb wurde am Sonntag den 20. September die Dorfstraße in Volmarstein mit Sprüchen und Bilden für mehr Toleranz, Nächstenliebe sowie Sichtbarkeit von Minderheiten, wie beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund, mit Behinderungen und MitgliederInnen der LGBTQA+ Community, gestaltet. Initiiert wurde diese Aktion vom Atelier Schlink und damit die am 12 7. In Wetter ins Leben gerufene Aktion nun fortgesetzt.

Im Schaufenster des Ateliers ist zum Thema ein zur Demokratiewoche entstandenes Gemeinschaftswerk „Klatsche gegen Rechts“ ausgestellt. Dieses wurde von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit und ohne Migrationshintergrund/Behinderung erstellt.

Die sonntägliche Kreideaktion unter Anleitung von Maria Sichelschmidt und Marie Singer wurde von vielen kleinen und großen HelferInnen unterstützt, die nicht nur die Straße bunt werden ließen, sondern auch Laternen und Poller mit Girlanden und gestrickten Überzügen schmückten.

Kurzerhand wurden ein paar Autos gestoppt und die Straße mit Kreide von den Kindern erobert, die sichtlich ihren Spaß an der Aktion hatten.

Aber auch einige der älteren Mitbürger (Bewohner von Haus Magdalena aus der ev. Stiftung) beteiligten sich mit selbstgestrickten Schals, welche als Zeichen für ein buntes Volmarstein vor dem Haus angebracht wurden, an der Aktion.

U.a. die Poller der Hauptstraße zieren nun allerlei bunte Strick-/Sockengestalten, vom Brautpaar über Oma, Nörgler, Träumer, Rastaman, Fantasiefiguren, Katze, Hühner an der Regenrinne.......und die Bushaltestelle ist mit bunten Bändern und Pompons dekoriert ( ähnelt einer Fiesta Mexicana). Kirchentreppe und Geländer wurden ebenfalls mit einbezogen und als nächstes soll die Steele noch dekoriert werden.

Wetter ist vielfältig, Wetter ist tolerant und Wetter ist bunt.......Volmarstein noch viel bunter.