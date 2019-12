132,50 Euro hat das Herdecker Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) auf dem Herdecker Winterzauber mit selbstgebackenen Plätzchen und Schoko-Fruchtspießen eingenommen. Dieses Geld soll traditionell einem guten Zweck zugutekommen.



Das KiJuPa entschied sich für den Sterntaler aus Herdecke. „Unsere Aktion während des Herdecker Winterzaubers kam sehr gut an und wir konnten unseren Verkauf im Vergleich zum Vorjahr sogar noch etwas steigern“, so KiJuPa-Geschäftsführerin Alina Boldt über das Engagement der KiJuPa-Mitglieder.

Sprecherin Natalie Haidar und Luca Igelhorst vom KiJuPa freuen sich ebenfalls. „Mit dem gesammelten Geld möchten wir gerne kranke Kinder und ihre Familien unterstützen“, so Luca Igelhorst.

Gudrun Dannemann vom Vorstand des Vereins Sterntaler wird die Spende für das neue Projekt „Abendkreis mit Musik“ in der Kinderklinik des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke einsetzen.