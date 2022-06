Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause kommt in diesem Jahr der 3. "Tag des LKW" . Dieser Tag findet am Montag, 20. Juni, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr auf dem Otto-Ackermann-Platz in Hagen statt.

Angesprochen werden sollen insbesondere Schülerinnen und Schüler ab der Klasse acht sowie Geflüchtete, Arbeitslose und Arbeitssuchende. Aber auch allen anderen Interessierten steht diese Veranstaltung offen, jeder Besucher ist willkommen!